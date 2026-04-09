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Polícia

Homem é preso com 50 papelotes de cocaína escondidos nas partes íntimas em Belém

Segundo a polícia, ele apresentou nervosismo ao avistar a guarnição e tentou fugir. Porém, os militares conseguiram alcançá-lo

O Liberal
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A imagem em destaque mostra os papelotes de drogas apreendidos pela Polícia Militar com o suspeito. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Adailton Oliveira da Costa foi preso pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira (8/4) no bairro da Campina, em Belém. De acordo com a PM, os agentes encontraram 50 papelotes de cocaína com o suspeito, que estavam escondidos nas suas partes íntimas.

Os agentes do 2º Batalhão estavam nas proximidades da praça do Relógio quando avistaram Adailton. Segundo a polícia, ele apresentou nervosismo ao avistar a guarnição e tentou fugir. Porém, os militares conseguiram alcançá-lo.

A PM realizou uma busca pessoal no suspeito e encontrou os entorpecentes, uma balança de precisão e R$ 50 em espécie. Com isso, os agentes o conduziram até a Seccional do Comércio.

Após a captura do suspeito, a guarnição recebeu a informação de que Adailson supostamente estaria envolvido em roubo ocorrido no bairro do Umarizal. Ainda conforme a Polícia Militar, a vítima do crime foi comunicada sobre a prisão e ela reconheceu o suspeito como autor do delito, que havia sido registrado por sistema de monitoramento.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

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