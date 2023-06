Homem é preso após ser flagrado furtando fiação elétrica subterrânea na av. Visconde de Souza Franco

Um homem de 50 anos, cujo nome não foi divulgado, foi preso na madrugada da última quinta-feira (22), após ser flagrado furtando fiação elétrica na avenida Visconde de Souza Franco, no bairro do Umarizal, em Belém. A informação foi divulgada pela Guarda Municipal de Belém (GMB), que realizou a prisão. A GMB também disponibilizou vídeos que mostram o exato momento do furto.

O serviço de inteligência da Guarda de Belém estava em patrulhamento pela via quando foi avistado o cidadão retirando a fiação que fica na parte subterrânea da lateral do canal. Os agentes filmaram toda a ação, desde o furto até o local que o acusado guardou o material. Os guardas da inteligência acionaram a guarnição operacional para os procedimentos cabíveis.

No momento que o detido estava guardando o material, na travessa Manoel Evaristo com a avenida Pedro Álvares Cabral, os guardas fizeram a abordagem e encontraram o material furtado. O acusado foi encaminhado para a Seccional de São Brás.

As diligências no combate aos crimes de furto e receptação de fios elétricos na região continuam, conforme reforçou a Guarda Municipal. No dia 8 de junho, dois homens foram detidos pela GMB, furtando fios de um estabelecimento comercial. De janeiro até o dia 22 de junho, a GMB já contabilizou 14 ocorrências, sendo 8 em flagrante com a condução do suspeito.