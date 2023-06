BRT Belém: furto de fiação elétrica deixa terminal de São Brás às escuras

Desde a tarde da terça-feira, 13, o Terminal do BRT de São Brás (não a Rodoviária, apenas o terminal em frente) estava fechado em consequência de um furto de fiação elétrica, deixando o local às escuras. A informação foi divulgada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) que explicou que apenas o desembarque estava ocorrendo, com a saída dos passageiros pela lateral.

Ainda segundo a Semb, os recepcionistas do terminal e funcionários do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Belém (Setransbel) estiveram no local para garantir o apoio e a segurança no desembarque dos passageiros. Ainda na noite da terça-feira, a Semob orientou que o usuário realizasse o embarque nos ônibus articulados e troncais na estação mais próxima, que era a estação Antônio Baena.

Terminal funcionará parcialmente nesta quarta

Nesta quarta-feira (14), a Semob informou que a operação do Terminal do BRT em São Brás foi restabelecida ainda na manhã da quarta. "Devido a um furto de fiação elétrica descoberto na tarde desta terça-feira, 13, o terminal estava funcionando parcialmente com o embarque e desembarque realizados somente pelo lado da avenida Governador José Malcher.", detalhou.