Trânsito de veículos pesados terá alterações nos km 4 e 6 da BR-316, em Ananindeua

O tráfego de veículos pesados e ônibus, entre os quilômetros 4 e 6 da rodovia BR-316, no sentido Belém - Ananindeua, sofrerá alterações a partir da próxima terça-feira (30). A mudança é necessária para que a pista que estava sendo utilizada pelos caminhões e carretas durante a execução das obras também receba o asfalto, previsto no projeto de reestruturação dos primeiros 10,8 km da rodovia, executado pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM).

VEJA MAIS

"Nas próximas semanas, o desvio de veículos leves continuará ativo para as pistas de concreto do futuro BRT Metropolitano, enquanto os veículos pesados passarão a utilizar a faixa com asfalto novo na BR-316, próxima à calçada. A faixa utilizada atualmente receberá serviços para implantação do asfalto definitivo. O trecho estará todo sinalizado e contará com a orientação de agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran)", informou o NGTM, por nota divulgada na tarde desta sexta-feira (26).

As obras de requalificação da BR-316 incluem a pista expressa para o BRT Metropolitano; a drenagem longitudinal da rodovia; a implantação de 13 passarelas, ciclovia e calçada; nova urbanização e paisagismo nos 10,8 km; construção de dois terminais de integração, um em Ananindeua e outro em Marituba; túneis de acesso e um viaduto.

“Concluímos o assentamento da tubulação de drenagem entre as ruas Celestino Rocha e Débora Calandrini ainda no mês de fevereiro. O local recebeu o serviço de terraplenagem e o asfaltamento definitivo. Agora, vamos começar a trabalhar na faixa que estava sendo usada pelos veículos pesados, que não podem acessar o pavimento rígido, e os mesmos irão trafegar na pista nova implantada”, explicou o engenheiro Eduardo Ribeiro, diretor-geral do NGTM.