Homem é preso após PC encontrar 8 kg de maconha dentro de carro em Castanhal

Um homem, identificado como Elenilson, de 37 anos, foi preso após a Polícia Civil encontrar oito quilos de maconha dentro do carro que ele dirigia no fim da manhã desta sexta-feira (25/10/), em Castanhal, no nordeste do Pará. De acordo com o delegado Felipe Silva, a estimativa é de que a ação tenha ocasionado um prejuízo de R$ 13 mil para o tráfico de drogas.

De acordo com a PC, agentes da 12ª Seccional de Castanhal realizavam investigações relacionadas ao comércio de entorpecentes quando abordaram o carro que Elenilson dirigia. No automóvel, os policiais civis localizaram oito tabletes de maconha, pesando 1 kg cada um.

O motorista do carro, depois de ter sido conduzido à 12ª Seccional de Castanhal, foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Um inquérito policial foi instaurado para investigar as circunstâncias do crime, assim como a participação de mais pessoas no caso. O automóvel onde as drogas foram encontradas foi apreendido.

Tráfico de drogas

Conforme o artigo 33 da Lei 11.343/2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad), é crime “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

A penalidade para este delito pode ser de cinco a 15 anos de prisão e pagamento de R$ 500 a R$ 1.500 dias-multa.