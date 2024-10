PM apreende mais de 2,6 mil papelotes de drogas em Barcarena

O 14º Batalhão de Polícia Militar (14º BPM) apreendeu mais de 2,6 mil papelotes de drogas em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém. O confisco dos entorpecentes aconteceu em duas ocorrências diferentes, ambas realizadas no mesmo dia, na quarta-feira (16/10).

A primeira apreensão aconteceu no Ramal do Cupuaçú. A PM se dirigiu até o local com duas viaturas depois de receber uma denúncia de tráfico de drogas naquela região. Assim que chegaram ao local, os militares visualizaram dois suspeitos tentando fugir por uma área de mata.

A polícia deteve um dos homens. Com ele foram encontrados 100 porções de substância semelhante ao óxi e uma quantia em dinheiro. Diante do flagrante, o homem acabou confessando armazenar outra quantidade de drogas em local próximo e levou os militares até o esconderijo. Ao todo, foram apreendidos 2,1 mil embalagens de óxi e outras 300 de maconha.

Segunda apreensão

Outra denúncia de comércio de entorpecentes levou a Polícia Militar até a segunda apreensão, dessa vez, na travessa Santo Antônio. De acordo com a PM, um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas na área urbana de Barcarena ao terem sido surpreendidos pela chegada de uma equipe de radiopatrulhamento do 14° BPM.

Segundo a polícia, após perceber que havia sido descoberto pela PM, o homem autorizou a esposa a entregar o entorpecente escondido no local. Com eles, foram apreendidos um total de 100 papelotes de substância semelhante à cocaína, outros 100 de substância análoga ao óxi e 01 de maconha. Assim como a primeira apreensão, o caso foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Barcarena.