Homem é preso após furtar monumento cultural de praça no Pará

Um homem que não teve identidade divulgada foi preso em flagrante por furtar parte de um monumento cultural localizado em uma praça, na avenida Jarbas Passarinho, na cidade de Curralinho, na ilha do Marajó. A Polícia Civil, responsável pela prisão, não forneceu detalhes sobre quando exatamente essa prisão ocorreu.

Após ter conhecimento do fato, a equipe policial diligenciou até o local e conseguiu identificar o suspeito pelas imagens do circuito de monitoramento. Ele foi localizado no imóvel onde reside e confessou o crime, momento em que recebeu voz de prisão em flagrante.

O material furtado foi recuperado e restituído à Prefeitura de Curralinho. O procedimento foi instaurado em desfavor do suspeito do crime, que já está à disposição da Justiça.