Homem é preso após fazer ex-companheira refém em Belterra

Um homem foi preso pela Polícia Militar depois de fazer a ex-companheira refém na manhã deste domingo (16/2). O caso aconteceu na comunidade São Jorge, localizada no KM 92 da BR-163, em Belterra, no oeste do Pará.

Segundo o Giro Portal e o Blog do Pião, moradores relataram que o episódio teria começado ainda durante a madrugada, quando o homem, que aparentava estar em estado de desequilíbrio emocional, teria forçado a ex-companheira e seus filhos a entrarem em um veículo. Em seguida, ele teria iniciado uma série de agressões contra a mulher, que terminou sendo mantida refém, ainda conforme o Giro.

A PM foi acionada e, assim que chegou no local, conseguiu prender o homem.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Leia abaixo na íntegra:

"A Polícia Civil informa que um suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à delegacia de Belterra, onde foi preso em flagrante pelo crime de ameaça. Ninguém ficou ferido".