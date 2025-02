Empresário é sequestrado e feito refém durante roubo em Castanhal

Um empresário foi vítima de um sequestro e teve sua caminhonete roubada em Castanhal, no nordeste do Pará, na manhã desta quinta-feira (6). Dois funcionários da vítima também foram levados pelos criminosos.

A Polícia Militar iniciou as buscas utilizando o rastreamento veicular do automóvel. O empresário e sua caminhonete foram encontrados no ramal do Cupiúba após terem sido abandonados.

VEJA MAIS

Dando continuidade às diligências, as equipes Águia 01 e 02 realizaram incursões no Conjunto Girassol, onde dois suspeitos tentaram fugir, mas foram rapidamente interceptados. Na residência onde estavam, os policiais localizaram os dois funcionários da vítima, que haviam sido feitos reféns. No entanto, ao serem questionados, confessaram envolvimento no crime.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis. A ação das forças policiais garantiu a recuperação do veículo e a prisão dos envolvidos.