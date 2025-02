Yves de Luca suspeito de assassinato de servidor passa por exames de corpo de delito

O enfermeiro Yves de Luca, de 26 anos, que confessou o assassinato do servidor público José Alberto Soares de Castro, de 58 anos, passou por exames de corpo de delito nesta quarta-feira (05/02), segundo informou a defesa do suspeito, advogada Luciana Moraes Cordeiro.

Em entrevista exclusiva a OLIBERAL.COM, a advogada confirmou que esperar que exame ajude a demonstrar a tese de legítima defesa de Yves. Ela destacou que Yves é um jovem enfermeiro, pai de família e estaria extremamente abalado com a situação.

“José Alberto e Yves Luca trabalhavam no mesmo local. Segundo Yves, José Alberto emprestava dinheiro a juros e estava cobrando uma dívida, teve um atrito e em legítima defesa a fatalidade ocorreu. Yves Luca é trabalhador, pai e uma excelente pessoa, ficou muito abalado e se apresentou de forma espontânea perante a autoridade policial, entregou seu aparelho celular, indicou o local dos fatos e colabora com as investigações. Na tarde de hoje, 05/02/2025, se submeteu ao exame de corpo de delito para verificar eventuais lesões de defesa", disse a advogada.

"No mais não vamos mais nos pronunciar, iremos acompanhar as investigações. Lamento a dor de ambas as famílias. Entristece os boatos e especulações, inclusive que meu cliente teria ceifado a própria vida, o que não procede, por isso peço que as pessoas respeitem as pessoas envolvidas, as famílias nesse momento de muita tristeza e dor", complementou Luciana Moraes Cordeiro.

A Polícia Civil informou que a Delegacia do Comércio está investigando as circunstâncias da morte de José Alberto Soares de Castro, de 58 anos. O suspeito, acompanhado de sua advogada, procurou a unidade policial e indicou o local onde o corpo da vítima estaria. Perícias foram solicitadas.

CASO - O assassinato de José Alberto Castro ocorreu na última segunda-feira (03/02) no apartamento em que Yves de Luca residia com a família, localizado na travessa São Pedro, no bairro Batista Campos, em Belém. O principal suspeito do crime Yves de Luka se apresentou espontaneamente na Seccional do Comércio para confessar o homicídio e apontou o local onde estava o corpo da vítima.

José Alberto era morador do bairro da Guanabara, em Ananindeua, e trabalhava como servidor concursado no Hospital de Clínicas (HC) Gaspar Vianna. De acordo com familiares, ele saiu na tarde de segunda-feira (3) para fazer um exame no próprio HC e, pouco antes das 16h, recebeu uma ligação telefônica e deixou o hospital, pedindo para remarcar o procedimento. Os familiares estavam a procura de José Alberto há mais de 24h, tendo inclusive divulgado o sumiço do servidor público nas redes sociais.