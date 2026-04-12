Homem é preso após estuprar adolescente na saída da escola no Pará

Um homem foi preso suspeito de estuprar uma adolescente após a saída da escola, em Tailândia, no nordeste paraense. A prisão ocorreu na sexta-feira (10) e foi realizada pela Polícia Militar, através da 1ª Companhia Orgânica do 45º BPM.

O suspeito, identificado como Francisco Railson da Silva e Silva, já responde por homicídio e utilizava tornozeleira eletrônica no momento da prisão.

De acordo com informações do Portal Tailândia, a vítima foi abordada por volta das 14h30, logo após deixar a escola. O agressor, que pilotava uma motocicleta Honda Fan 150 preta, agrediu a jovem fisicamente antes de consumar o abuso sexual.

Após o recebimento da denúncia via interativo do 45º BPM, a guarnição da PM, sob o comando do 2º Tenente Hamilton, iniciou diligências ininterruptas.

Cerca de duas horas após o crime, os militares localizaram o suspeito sentado em frente à própria residência, na travessa Pica-Pau, no bairro Jardim Liberdade.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que investiga o caso e apura o possível envolvimento do suspeito em outros crimes da mesma gravidade.