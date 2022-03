Homem é preso após abusar de cadela em Canaã dos Carajás

Um homem, identificado apenas como “João Biru-Biru”, foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos contra uma cadela, em Canaã dos Carajás, na região sudeste do Pará. Ele foi denunciado pela própria vizinha, que é tutora do animal. O caso ocorreu no último domingo (20), no bairro João Pinto. As informações são do site Zé Dudu.

VEJA MAIS

Em depoimento à Polícia Civil, a tutora da cadela contou que por volta das 19h30, ouviu os gritos da cachorra que vinham da casa do vizinho. Como a porta estava encostada, ela decidiu entrar na casa do suspeito. Foi quando a cadela saiu correndo de dentro de um dos quartos da casa. Em seguida, ela viu o vizinho sair do mesmo quarto, pelado.

A Polícia Militar foi acionada. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil. A dona da cadela disse, ainda, que já havia percebido que o animal sangrava de vez em quando, mas acreditava que era por causa do cio canino.

O flagrante foi homologado e após audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória ao suspeito, que foi solto na noite desta terça-feira (22), após o alvará ser entregue pelo oficial de Justiça.

Crime

O crime de maus-tratos contra animais é previsto pelo Artigo 32 da Lei nº 9.605, com alteração da Lei nº 14.064/2020, como abusar, maltratar, ferir ou mutilar cão ou gato. A lei não define apenas maus-tratos, mas também o ato de abusar e ferir o cão e o gato. Esse crime tem pena de reclusão de dois a cinco anos, multa, e proibição da guarda, além de poder ser aumentada de 1/6 a 1/3 da pena, se ocorrer morte do animal.