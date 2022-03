Maus-tratos: cadela é encontrada amarrada em árvore, sem água e comida, no sul do Pará

Nesta semana, uma cadelinha foi resgatada em situação de maus-tratos, em um quintal de uma casa, no Distrito Casa de Tábua, na zona rural de Santa Maria das Barreiras, no sul do Pará. O animal estava amarrado em uma mangueira, sem água ou comida, prestes a morrer enforcado. A Polícia Militar informou que a denúncia veio de uma fonte anônima.

De acordo com a PM, a cadela foi resgatada com urgência porque estava desnutrida, uma vez que não vinha se alimentando corretamente. O imóvel em que o animal foi encontrado estava vazio. Até o momento, ninguém foi preso.

A cadela foi levado até a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santa Maria das Barreiras e ficará sob os cuidados dos servidores públicos.

