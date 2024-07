Homem é pego com tornozeleira eletrônica descarregada no último fim de semana de julho, em Mosqueiro

No último final de semana de julho, foi identificado que um homem, chamado de André Caique Palmeiras de Castro, estava com a tornozeleira eletrônica descarregada, em Mosqueiro, distrito de Belém. O aparelho estava desligado desde a manhã do sábado (27), quando foram iniciadas as buscas da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), como parte da Operação Verão 2024, realizada também nos municípios de Salinópolis e Bragança. Durante fiscalização ostensiva, André foi abordado e, como estava com drogas, foi conduzido à delegacia para instauração de um novo processo criminal e ser reapresentado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Ao longo da operação, os policiais penais integrantes da Central Integrada de Monitoramento Eletrônico (Cime) e do Grupamento de Busca e Recaptura (GBR), da Seap, registraram mais de 400 procedimentos, como abordagens rotineiras, fiscalizações, e cumprimento de mandados judiciais de prisão.

A Seap integra o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Sieds). A Operação Verão dos órgãos de segurança pública segue até a próxima segunda-feira (05/08), sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Operação Verão 2024

Durante a realização da Operação Verão 2024, a Seap disponibilizou 44 policiais penais, sendo 30 da Cime e 14 do GBR. A Cime é a única unidade penal da Seap, que administra, executa e controla as regras de monitoração eletrônica, verificando o cumprimento dos deveres legais e das condições especificadas na decisão judicial que autorizar a medida de cada fiscalizado.

O GBR é uma tropa especializada, que atua principalmente na busca e captura de foragidos do sistema penitenciário, além de cumprimento de mandados de prisão. O Poder Judiciário emite os mandados de busca e recaptura, e cabe também à Seap dar cumprimento.

“Temos visto o Pará avançar cada vez mais na redução de índices de violência populacional, isto é sentido por todos, e nos orgulha, pois sabemos da contribuição de cada instituição de segurança pública, e a Seap, através da Cime tem buscado reforçar o trabalho em prol da sociedade, por isso todo o empenho dos servidores”, comentou a tenente Rita.

Durante toda a Operação Verão 2024, foram escalados dois policiais penais da Cime para atuar a cada final de semana de julho, e cerca de 200 procedimentos presenciais foram realizados com resoluções de incidentes sobre monitoração eletrônica, além da participação em operações conjuntas às demais forças de segurança do Estado.

“Todo trabalho garantiu tranquilidade ao cidadão que pode aproveitar as férias e recessos sem intercorrências, sendo desempenhado por profissionais qualificados e comprometidos em proteger e servir a nossa sociedade como um todo”, asseverou a diretora da Cime.

Para o GBR o último final de semana também foi de bastante movimentação nos balneários com fiscalizações, cumprimento de mandados de prisão expedidos pela Justiça e apoio nas ações integradas com demais órgãos de segurança. As ações do GBR somente neste último final de semana de julho chegaram a 43 procedimentos, com o cumprimento de mandado de prisão em Marituba, 24 fiscalizações e participação em 05 operações conjuntas.

Ação Preventiva

O comandante do GBR, policial Penal Richard Leão, destaca o trabalho nos municípios de Salinas e Bragança.

“Nós já visitamos, fizemos abordagens, já fiscalizamos todos os monitorados que residem em Salinas e Bragança. Todos eles já tiveram uma guarnição do GBR batendo na porta deles, verificando as condições do monitoramento de cada um. Então isso causa, sobretudo, uma ação de presença muito forte da Polícia Penal, da Seap, de uma ação de fiscalização dessa condição de monitoramento eletrônico, da custódia, que ainda assim, apesar de ser um regime aberto, monitorado, ainda exercemos a custódia dele”, explica Leão.

“Causa um transtorno para ele (monitorado). Então, verificamos já a diminuição do número de monitorados frequentando as áreas de balneários. E isso para a gente é um efeito muito positivo porque é uma ação preventiva. Nós trabalhamos, sobretudo, com ações preventivas que reduzem, que a gente corra o risco de ter alguma ocorrência reativa. Essa é uma das principais formas que a gente utiliza para trabalhar no GBR. Tudo com essa questão da ostensividade que a Operação Verão exige”, ressaltou o comandante do GBR.

O GBR seguirá com as ações da Operação Verão 2024 até o dia 5 de agosto com as ações conjuntas com os demais órgãos integrantes do Sieds, tanto nos distritos de Mosqueiro e Outeiro, como nos municípios de Salinópolis e Bragança, atuando na fiscalização dos monitorados e fazendo diligências para cumprimento de mandado de prisão.