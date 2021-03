Homem é morto com facadas na cabeça no sudoeste do Pará

Um homem foi assassinado com diversas facadas na cabeça, na noite deste domingo (28), em uma comunidade conhecida como Km 180, localizada nas proximidades da rodovia Transamazônica, a BR-230, entre os municípios de Itaituba e Jacareacanga, no sudoeste do Pará. A vítima foi identificada apenas pelo prenome de Evandro e teria sido morta, segundo testemunhas, por conta de uma discussão com outro homem.



Evandro foi encontrado morto com diversos ferimentos na região do crânio, feitos por arma branca, segundo o Portal Giro. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo as autoridades policiais, informações sobre a autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. Entretanto, testemunhas relataram que a vítima se desentendeu com um suspeito horas antes de ser morta. A faca usada no crime foi deixada no local.

Policiais do Militares da Comunidade de Penedo estiveram no local do crime, mas nenhum criminoso foi localizado.



O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo da vítima. A Delegacia De Polícia Civil de Itaituba deve investigar o caso.