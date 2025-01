Homem é morto após trocar tiros com a PM, em São Miguel do Guamá

Um homem, ainda não identificado, morreu após confronto com a Polícia Militar neste sábado (25/1), em São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. De acordo com a PM, foi encontrada uma arma de fogo com ele, além de munição.

Segundo a corporação, tudo começou quando uma guarnição do 42º Batalhão de Polícia Militar (42º BPM) foi informada sobre dois homens que tinham cometido um assalto a um motociclista em Castanhal e estavam se dirigindo até São Miguel do Guamá.

Após receber as características dos suspeitos e do veículo, a PM conseguiu localizar a dupla perto de um motel. Segundo a polícia, os agentes deram ordem de parada e foi quando o condutor perdeu o controle da moto e o garupa pulou do veículo e correu em direção a uma área de mata.

Conforme o relato policial, logo depois, o motociclista atirou contra os militares. A PM revidou e baleou o suspeito, que foi socorrido ao Hospital Municipal de São Miguel do Guamá. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda segundo a polícia, com o suspeito foi encontrada a motocicleta, uma arma e uma munição. Todos os itens foram apreendidos e apresentados na delegacia do município.