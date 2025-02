Homem é morto ao tentar assassinar PM no bairro da Cremação, em Belém

Um homem, de nome não revelado, foi morto após atentar contra a vida de um policial militar na madrugada desta quinta-feira (6/2), na travessa 9 de Janeiro com a Passagem Bugarim, no bairro da Cremação, em Belém. De acordo com as autoridades, a vítima estacionava o carro no local quando um outro automóvel se aproximou e atirou contra o PM, que reagiu à ação criminosa e matou um dos suspeitos.

Segundo a polícia, o militar foi baleado na perna e socorrido ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém. O estado de saúde dele é desconhecido.

A princípio, os suspeitos teriam utilizado armas de grosso calibre no atentado contra o policial. Um carro suspeito de ser o veículo utilizado no crime foi localizado pela polícia no bairro da Terra Firme, em Belém, ainda na manhã desta quinta (6/2). A perícia se deslocou até o local para confirmar se é ou não o automóvel usado pelos suspeitos.

Além disso, as autoridades não informaram quantas pessoas teriam participado do ataque contra o agente e se algum suspeito foi preso. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) está investigando a tentativa de homicídio contra o policial militar e que perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração.

(Com informações do repórter Wesley Costa, da Liberal +)