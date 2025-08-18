Homem é morto ao ser esfaqueado em via pública de Barcarena

Um homem identificado como Diogo, mais conhecido como ‘Nogo’, morreu ao ser esfaqueado em Barcarena Sede, no nordeste do Pará. O crime foi registrado na noite de sábado (16), quando a vítima estava na rua Frederico Vasconcelos, bairro São Francisco, em uma área conhecida como ‘Morrinho’. Não há detalhes sobre a identidade dos assassinos.

Segundo as informações iniciais, Diogo foi atacado por ao menos dois suspeitos em via pública. Após ser esfaqueado, o homem ficou caído na via. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima ensaguentada e desacordada logo após o esfaqueamento. Pessoas que estavam próximas ainda tentaram ajudá-lo, mas Diogo não resistiu. Uma viatura da Polícia Militar foi acionada ao local para dar início às primeiras diligências na cena do crime. A Polícia Civil abriu um inquérito policial para esclarecer as circunstâncias do homicídio e identificar possíveis envolvidos no ataque.

Não há mais detalhes sobre a motivação para o crime. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.