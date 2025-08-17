Motociclista morre após colidir com ônibus e uma mulher fica ferida, na tarde deste domingo (17)

Na tarde deste domingo (17), um grave acidente envolvendo um motocicleta e um ônibus resultou na morte de um homem, na esquina da Avenida Conselheiro Furtado com a travessa Castelo Branco, em Belém. Uma mulher que estava na garupa da moto foi socorrida e encaminahda para uma unidade de saúde. A colisão ocorreu por volta das 15h, em frente à Igreja dos Capuchinhos.

De acordo com testemunhas que estavam no local, o motociclista teria avançado o sinal vermelho e acabou sendo atingido pelo coletivo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente, mas o homem não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local.

Uma mulher, que também estava envolvida no acidente, foi socorrida pelo Samu e encaminhada a um hospital, mas o Centro Integrado de Operações (Ciop) informou que ainda não há confirmação sobre para qual unidade ela foi levada.

A Polícia Militar já está no local realizando os primeiros levantamentos. A área foi isolada e atraiu a atenção de diversos curiosos, o que exigiu o controle do trânsito na região. Até o momento, os nomes das vítimas não foram divulgados pelas autoridades.