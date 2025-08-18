Capa Jornal Amazônia
Família de Belém faz campanha para trazer corpo de jovem assassinada em MT

Parentes arrecadam recursos para traslado do corpo de Jacira, morta em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, após perseguições do ex-namorado

O Liberal
fonte

Jacira Gonçalves foi morta em Sorriso, município a 420 km de Cuiabá, em Mato Grosso (Foto: Divulgação)

A família de Jacira Gonçalves, jovem paraense morta em Sorriso, município a 420 km de Cuiabá, iniciou uma campanha para arrecadar recursos e garantir o traslado do corpo para Belém, onde será sepultado.

Segundo a prima da vítima, Rozy Gomes, 32 anos, Jacira havia se mudado para Mato Grosso em outubro do ano passado para trabalhar como caixa em uma farmácia. Ela morava em Verdes Campos, município de Sorriso. Lá, conheceu o acusado, em abril deste ano. Ela terminou o namoro um mês depois, em maio. O casal não morava junto.

Mas o homem não aceitou o fim da relação. "Ele sempre a ameaçou ela de morte e tentou agredi-la", contou a prima Rozy. Ela registrou um boletim de ocorrência e conseguiu uma medida protetiva contra ele. Após o crime, o suspeito fugiu. A Polícia investiga o caso.

A família, no entanto, só tomou conhecimento da medida protetiva após a morte, quando recebeu informações da polícia local. A mãe de Jacira, Jacira Gonçalves da Silva, está na estrada a caminho de lá. E seus familiares organizam uma campanha financeira para custear o traslado do corpo até Belém.

Como ajudar:

As doações podem ser feitas via Pix para a chave 933.414.582-04 (Bradesco), em nome de Shirlene do Socorro da Silva Alcântara (que também é prima de Jacira)

