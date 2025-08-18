Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

PC prende dupla suspeita de assaltar loja de celulares e levar 32 aparelhos em Bragança

Um dos suspeitos foi preso e apontou a participação do comparsa

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra policiais civis com os dois suspeitos presos. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil no sábado (16/8) suspeitos de invadirem e assaltarem uma loja de celulares no centro de Bragança, no nordeste do Pará. Ao todo, foram roubados 32 aparelhos novos, avaliados em aproximadamente R$ 40 mil.

Após o crime, os policiais iniciaram as diligências de forma imediata, com análise de imagens de circuito interno, campanas e coleta de informações em campo. Os policiais do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Capanema também atuaram em conjunto com as equipes da Delegacia de Bragança.

“A investigação permitiu identificar um dos criminosos que, em fuga, tentou retornar à sua residência em Marituba em um táxi. A equipe da PC comunicou a ocorrência à Polícia Rodoviária Federal, que realizou a abordagem na barreira de Santa Maria, resultando na prisão do suspeito e na apreensão de oito dos celulares novos subtraídos”, detalhou o delegado Rayrton Carneiro, titular da Superintendência Regional do Caeté.

Em interrogatório, o preso confessou o crime e apontou a participação do comparsa. A equipe deslocou-se até a comunidade de Aturiari, zona rural de Augusto Corrêa, onde o segundo envolvido foi encontrado e preso. 

“Com ele foi apreendida a arma utilizada no crime, uma pistola calibre .380 com dez munições, e mais oito aparelhos roubados da loja. Ambos foram autuados em flagrante por roubo qualificado e organização criminosa e estão à disposição da Justiça”, concluiu o delegado.

A dupla ainda declarou que parte dos objetos subtraídos foi repassada a uma facção criminosa como forma de pagamento da chamada “taxa do crime”. A Polícia Civil do Pará reafirma seu compromisso com o enfrentamento à criminalidade organizada. Qualquer informação sobre o crime pode ser repassada de forma anônima e gratuita através do Disque-Denúncia, no número 181, ou através da Iara, atendente virtual pelo WhatsApp (91) 98115-9181.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

pc prende dupla

assaltar

loja de celulares

32 aparelhos

bragança
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Cliente é morto a tiros dentro de bar em Novo Repartimento

De acordo com testemunhas, dois homens em uma motocicleta chegaram ao local, ambos usando capacetes, e efetuaram vários disparos contra a vítima

18.08.25 21h48

POLÍCIA

Homem é morto a tiros no bairro da Pedreira, em Belém

A vítima, identificada como William Henrique Furtado Dias, de 24 anos, teria sido morta por engano, de acordo com as primeiras informações levantadas pela polícia

18.08.25 18h36

POLÍCIA

Uruará: menino de 7 anos desaparece após mergulhar em rio

As buscas pelo garoto retomaram nesta segunda-feira (18/8). Ele ainda não foi encontrado

18.08.25 17h52

POLÍCIA

Homem é preso por perseguir e importunar mulher em academia no Marajó

Segundo a Polícia Civil, a vítima relatou que o suspeito flertou insistentemente com ela durante o treino e ainda tocou nas pernas dela sem o consentimento

18.08.25 16h44

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

FEMINICÍDIO

Paraense de 24 anos é morta a tiros em Mato Grosso; ex-namorado é suspeito do crime

Jacira Gonçalves nasceu em Belém e tinha medida protetiva contra o ex-marido

18.08.25 8h22

AGRESSÃO

Agressão em academia de Ananindeua: jovem é golpeado na cabeça com barra de ferro por outro aluno

A Polícia Civil informa que a equipe da Seccional do Paar apura o caso

18.08.25 7h53

VIOLÊNCIA

Família de Belém faz campanha para trazer corpo de jovem assassinada em MT

Parentes arrecadam recursos para traslado do corpo de Jacira, morta em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, após perseguições do ex-namorado

18.08.25 10h54

POLÍCIA 

Motociclista morre após colidir com ônibus e uma mulher fica ferida, na tarde deste domingo (17)

O Centro Integrado de Operações (Ciop) informou que ainda não há confirmação sobre para qual unidade a mulher foi levada

17.08.25 17h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda