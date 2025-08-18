PC prende dupla suspeita de assaltar loja de celulares e levar 32 aparelhos em Bragança

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil no sábado (16/8) suspeitos de invadirem e assaltarem uma loja de celulares no centro de Bragança, no nordeste do Pará. Ao todo, foram roubados 32 aparelhos novos, avaliados em aproximadamente R$ 40 mil.

Após o crime, os policiais iniciaram as diligências de forma imediata, com análise de imagens de circuito interno, campanas e coleta de informações em campo. Os policiais do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Capanema também atuaram em conjunto com as equipes da Delegacia de Bragança.

“A investigação permitiu identificar um dos criminosos que, em fuga, tentou retornar à sua residência em Marituba em um táxi. A equipe da PC comunicou a ocorrência à Polícia Rodoviária Federal, que realizou a abordagem na barreira de Santa Maria, resultando na prisão do suspeito e na apreensão de oito dos celulares novos subtraídos”, detalhou o delegado Rayrton Carneiro, titular da Superintendência Regional do Caeté.

Em interrogatório, o preso confessou o crime e apontou a participação do comparsa. A equipe deslocou-se até a comunidade de Aturiari, zona rural de Augusto Corrêa, onde o segundo envolvido foi encontrado e preso.

“Com ele foi apreendida a arma utilizada no crime, uma pistola calibre .380 com dez munições, e mais oito aparelhos roubados da loja. Ambos foram autuados em flagrante por roubo qualificado e organização criminosa e estão à disposição da Justiça”, concluiu o delegado.

A dupla ainda declarou que parte dos objetos subtraídos foi repassada a uma facção criminosa como forma de pagamento da chamada “taxa do crime”. A Polícia Civil do Pará reafirma seu compromisso com o enfrentamento à criminalidade organizada. Qualquer informação sobre o crime pode ser repassada de forma anônima e gratuita através do Disque-Denúncia, no número 181, ou através da Iara, atendente virtual pelo WhatsApp (91) 98115-9181.