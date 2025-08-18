Homem é preso por perseguir e importunar mulher em academia no Marajó

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil por suspeita de importunação sexual contra uma mulher em uma academia de Bagre, no Arquipélago do Marajó. Segundo a PC, a vítima relatou que o suspeito flertou insistentemente com ela durante o treino na academia e, mesmo após as negativas, passou a persegui-la de aparelho em aparelho, além de tocá-la nas pernas sem seu consentimento, deixando-a encurralada. O caso foi divulgado pela polícia nesta segunda-feira (18/8), mas ocorreu na noite da última quinta (14/8).

O delegado foi ao local para averiguar os fatos e colher informações de testemunhas da academia, da vítima e do próprio suspeito.

Conforme a Polícia Civil, após constatar o crime, a autoridade policial solicitou apoio da equipe de plantão da delegacia e da Polícia Militar para a condução do suspeito, que foi encaminhado até a Delegacia de Bagre. Ele passou pelos procedimentos cabíveis e está à disposição da Justiça.

Punição

O Código Penal Brasileiro estabelece de um a cinco anos de prisão para quem “praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”.