Homem é morto a tiros no bairro da Pedreira, em Belém
A vítima, identificada como William Henrique Furtado Dias, de 24 anos, teria sido morta por engano, de acordo com as primeiras informações levantadas pela polícia
Um homem identificado como William Henrique Furtado Dias, de 24 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça na tarde desta segunda-feira (18), por volta das 16h30, na travessa Vileta, entre as avenidas Visconde de Inhaúma e Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, em Belém. O crime ocorreu em frente a uma loja de tintas, onde, segundo moradores, o rapaz trabalhava como entregador. De acordo com a polícia, William não tinha antecedentes criminais.
Testemunhas relataram que o suspeito desceu de um veículo e atirou contra a vítima. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o jovem tenha sido morto por engano, já que o alvo dos disparos seria o irmão dele.
Moradores acionaram a Polícia Militar, que isolou a área até a chegada da Polícia Científica. Imagens de câmeras de segurança confirmam a versão de testemunhas: o atirador, vestido de preto e com capuz, surpreendeu William por trás, enquanto um carro preto passava lentamente e teria dado apoio na fuga.
Durante a perícia, o perito criminal José Cordeiro explicou que a vítima levou apenas um disparo. “Ele levou apenas um tiro na região temporal esquerda, que transfixou a região temporal direita. Não encontramos o projétil. Falaram em dois tiros, mas foi um tiro encostado. Ele caiu no chão e o outro tiro não atingiu. Aqui mesmo ele foi atingido e no mesmo local ele ficou, porque havia mancha de sangue caracterizando que não foi removido do local”, explicou o perito, destacando que não foram encontrados materiais balísticos na cena. Somente os exames laboratoriais poderão indicar o tipo de arma usada no assassinato.
Familiares de William acompanharam os trabalhos policiais, mas, muito abalados, não falaram com a imprensa. Segundo o delegado Pery Netto, da Seccional da Pedreira, as investigações preliminares apontam que o alvo era o irmão da vítima, que possui características físicas semelhantes. O paradeiro desse irmão não foi informado pela polícia.
