Homem é morto a tiros no bairro da Pedreira, em Belém

A vítima, identificada como William Henrique Furtado Dias, de 24 anos, teria sido morta por engano, de acordo com as primeiras informações levantadas pela polícia

O Liberal
fonte

Jovem é assassinado com tiro na cabeça na Pedreira. (Cláudio Pinheiro | O Liberal)

Um homem identificado como William Henrique Furtado Dias, de 24 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça na tarde desta segunda-feira (18), por volta das 16h30, na travessa Vileta, entre as avenidas Visconde de Inhaúma e Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, em Belém. O crime ocorreu em frente a uma loja de tintas, onde, segundo moradores, o rapaz trabalhava como entregador. De acordo com a polícia, William não tinha antecedentes criminais.

Testemunhas relataram que o suspeito desceu de um veículo e atirou contra a vítima. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o jovem tenha sido morto por engano, já que o alvo dos disparos seria o irmão dele.

image A imagem mostra o suspeito (vestido de roupas pretas) se aproximando por trás da vítima, que estava sentada. (Reprodução/ redes sociais)

Moradores acionaram a Polícia Militar, que isolou a área até a chegada da Polícia Científica. Imagens de câmeras de segurança confirmam a versão de testemunhas: o atirador, vestido de preto e com capuz, surpreendeu William por trás, enquanto um carro preto passava lentamente e teria dado apoio na fuga.

Durante a perícia, o perito criminal José Cordeiro explicou que a vítima levou apenas um disparo. “Ele levou apenas um tiro na região temporal esquerda, que transfixou a região temporal direita. Não encontramos o projétil. Falaram em dois tiros, mas foi um tiro encostado. Ele caiu no chão e o outro tiro não atingiu. Aqui mesmo ele foi atingido e no mesmo local ele ficou, porque havia mancha de sangue caracterizando que não foi removido do local”, explicou o perito, destacando que não foram encontrados materiais balísticos na cena. Somente os exames laboratoriais poderão indicar o tipo de arma usada no assassinato.

Familiares de William acompanharam os trabalhos policiais, mas, muito abalados, não falaram com a imprensa. Segundo o delegado Pery Netto, da Seccional da Pedreira, as investigações preliminares apontam que o alvo era o irmão da vítima, que possui características físicas semelhantes. O paradeiro desse irmão não foi informado pela polícia.

Palavras-chave

polícia

homicídio

pedreira

Polícia
.
