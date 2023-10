Foragido é morto a tiros no Guamá enquanto esperava família para ir na Trasladação

Valdir Dias de Oliveira Junior, 43 anos, conhecido pelo apelido de "Cocoran", foi morto a tiros, no final da tarde deste sábado (7), enquanto estava em um estabelecimento comercial localizado na rua Barão de Igarapé Miri, em frente a um supermercado no bairro do Guamá, em Belém. Segundo a polícia, dois homens em uma moto se aproximaram da vítima, que aguardava a família para participar da Trasladação, quando os disparos a atingiram. Valdir era foragido do Sistema Penitenciário, conforme relatado por uma fonte ligada às autoridades policiais.

A Polícia Militar foi até o local do crime para averiguar a ocorrência, mas quando chegou no endereço a dupla de suspeitos tinha fugido. A Polícia Científica foi acionada para remover o corpo ao Instituto Médico Legal.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado logo após a Valdir ser assassinado. Ao fundo é possível ver um homem assustado com o ocorrido. “Meu Deus, cara. Meu Deus”, conta. Outro chega a falar que o barulho do tiro o deixou “surdo”.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações às polícias Civil e Militar, além da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). A reportagem aguarda retorno.