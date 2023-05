Homem é morto a tiros na noite desta terça (9), em Benevides; vítima teria passagem pela polícia

Um homem, identificado como Cleidson Roberto, de 32 anos, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (9) em Benevides, na Região Metropolitana de Belém. Testemunhas informaram ao Centro Integrado de Operações (Ciop), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), que os autores do crime seriam dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta e efetuaram disparos diretamente na cabeça da vítima. Cleidson morreu ainda no local, sem chance de socorro. A vítima já teria passagem pela polícia.

O acionamento do Ciop ocorreu por volta de 20h20, em um endereço na Avenida General Gurjão, às proximidades da Rua Emídio Ribeiro, no bairro da Liberdade. Equipes do 39º Batalhão de Polícia Militar (BPM) estão no local para garantir a preservação da cena do crime até a chegada da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, bem como da perícia para remoção do corpo. Diligências foram iniciadas para tentar descobrir a motivação do crime e identificar os suspeitos.

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.