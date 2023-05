Colisão entre caminhão e carro particular deixa 1 pessoa morta em São Francisco do Pará

Um sinistro de trânsito entre um caminhão e um carro particular deixou uma pessoa morte e outras três pessoas feridas no início da tarde desta terça-feira (09), por volta das 13h, na rodovia BR-316, no trecho do município São Francisco do Pará, nordeste paraense. A inofrmação foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que explicou que todas as vítímas estavam dentro do carro particular.

"Um acidente na BR-316, km 78, em São Francisco do Pará/PA, do tipo colisão frontal envolvendo um veículo de passeio e um caminhão. Foram 4 vítimas, sendo 3 lesionadas e 1 morta, todas ocupantes do veículo de passeio.", explicou a PRF. Ainda não há detalhes sobre os nomes das vítimas nem sobre o estado de saúde daquelas que ficaram feridas.