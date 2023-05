Colisão entre ambulância e carro particular deixa 4 pessoas feridas na avenida Almirante Barroso

Uma ambulância da Prefeitura de Barcarena colidiu contra um carro particular, na tarde desta terça-feira (9), na faixa expressa do BRT, na avenida Almirante Barroso, próximo a travessa Lomas Valentina, bairro do Marco, em Belém. Quatro pessoas ficaram feridas.

Durval Ferreira, 45, é motorista de aplicativo e conduzia um Renault Sandero prata, de placa QEZ-6937, que vinha pela Lomas. Ele transportava duas passageiras para um restaurante na Vileta. Já a ambulância, que levava uma paciente ao Hospital Ophir Loyola, vinha pelo do BRT.

Após o impacto, Durval, junto com as duas passageiras que vinham em seu carro e a enfermeira que estava na ambulância ficaram feridos. As ocupantes do carro particular foram socorridas para um hospital particular. A profissional da saúde recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e precisou ser levada ao Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti (PSM da 14 de Março).

O Renault ficou com a parte lateral esquerda bastante danificada. A ambulância teve um pedaço frente do automóvel deteriorados, por conta do choque. Durval alega que o motorista da ambulância vinha em alta velocidade e teria ultrapassado o sinal vermelho. "É o meu ganha pão. Perdi o carro que ainda estava pagando. Não tenho nem dinheiro para pedir o guincho", disse Ferreira. O condutor da ambulância diz que a preferência seria dele e que Durval teria avançado e feito com que a "batida não pudesse ser evitada".

Uma equipe da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) esteve no trecho do acidente para auxiliar os motoristas no trânsito e melhorar o fluxo de veículos.