homem é morto a tiros enquanto estava na garupa de moto em santarém

Um homicídio foi registrado na travessa Vitória Régia, no bairro Santarenzinho, próximo à Serra do Índio, em Santarém, no oeste do Pará. A vítima foi identificada como Antônio Estevão de Oliveira Neto, de 28 anos. O crime ocorreu na noite de domingo (3).

Ainda segundo a página SOS Santarém, a Polícia Militar informou que Antônio estava na garupa de uma moto, quando foi atingido por pelo menos seis disparos de arma de fogo. O condutor da motocicleta foi atingido por um tiro de raspão e permaneceu no local até a chegada da PM.

Aos policiais militares, o condutor da moto contou que os atiradores já se aproximaram do passageiro efetuando os disparos. Ainda não há informações sobre a autoria e nemm motivação do crime.

Em nota, a Polícia Civil informa que a Delegacia de Homicídios de Santarém instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias da morte. Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos do crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.