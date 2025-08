Suspeito de roubo, ‘Fubá’ morre em confronto com a polícia em Pacajá

Um homem identificado somente como ‘Fubá’ morreu em uma intervenção policial registrada na madrugada de domingo (3), em Pacajá, no sudoeste do Pará. O caso ocorreu na comunidade Vila Manoel Baiano, localizada a cerca de 65 quilômetros da sede do município. As informações policiais são de que o homem seria suspeito de um roubo de 700 quilos de cacau, ocorrido na Vila Nazaré.

A intervenção foi realizada por volta das 3h. De acordo com o Portal Correio de Carajás, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas na região rural quando se deparou com o suspeito. Eles já estavam realizando diligências para localizar o investigado, que teria sido apontado como um dos envolvidos no assalto aos produtores rurais. Durante o crime, as vítimas teriam sido mantidas amarradas sob a mira de armas de fogo.

Segundo o portal, os relatos policiais são de que, no momento da tentativa de abordagem, o suspeito teria reagido. Ele correu em direção a uma área de mata e disparou contra a equipe policial, utilizando um revólver de fabricação artesanal. Para se defender, os militares revidaram aos tiros, o que iniciou um confronto. Após a situação, o suspeito ficou ferido, mas apresentava sinais vitais. Os policiais prestaram socorro e o levaram ao Hospital Municipal de Pacajá. No entanto, ‘Fubá' não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.