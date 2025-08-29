Homem é morto a tiros em Parauapebas

Kauã Martins de Souza, de idade não revelada, foi morto a tiros na noite de quinta-feira (28/8), na Rua Araguaia, no bairro Rio Verde, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Ele foi surpreendido por homens em uma caminhonete preta, que dispararam contra o rapaz.

Segundo o Portal Pebão, testemunhas relataram que Kauã havia recebido uma ligação e, ao sair, foi assassinado. Ele morreu ainda no local.

A Polícia Militar isolou a área, enquanto a Polícia Civil iniciou as investigações do crime. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal para os procedimentos de praxe.

Até o começo da manhã desta sexta-feira (29/8), nenhuma pessoa tinha sido presa por suspeita de envolvimento no caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido e aguarda retorno.