Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é morto a tiros em Parauapebas

Ele foi surpreendido por homens em uma caminhonete preta, que dispararam contra o rapaz

O Liberal

Kauã Martins de Souza, de idade não revelada, foi morto a tiros na noite de quinta-feira (28/8), na Rua Araguaia, no bairro Rio Verde, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Ele foi surpreendido por homens em uma caminhonete preta, que dispararam contra o rapaz. 

Segundo o Portal Pebão, testemunhas relataram que Kauã havia recebido uma ligação e, ao sair, foi assassinado. Ele morreu ainda no local. 

A Polícia Militar isolou a área, enquanto a Polícia Civil iniciou as investigações do crime. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal para os procedimentos de praxe.

Até o começo da manhã desta sexta-feira (29/8), nenhuma pessoa tinha sido presa por suspeita de envolvimento no caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido e aguarda retorno. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

homem é morto a tiros

parauapebas

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Empresário e agricultor são encontrados mortos após saírem para pescar em Uruará

A principal suspeita é de que a canoa que eles estavam tenha naufragado

29.08.25 8h50

POLÍCIA

Homem é morto a tiros em Parauapebas

Ele foi surpreendido por homens em uma caminhonete preta, que dispararam contra o rapaz

29.08.25 8h16

POLÍCIA

Corpo de homem é encontrado dentro de carro em Ananindeua

A vítima estava no banco de trás do veículo

29.08.25 0h01

POLÍCIA

Homem é preso por estupro e importunação sexual em Ananindeua

Após os procedimentos policiais, o homem foi colocado à disposição do Poder Judiciário

28.08.25 23h21

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Corpo de homem é encontrado dentro de carro em Ananindeua

A vítima estava no banco de trás do veículo

29.08.25 0h01

POLÍCIA

Mulher sai do Pará e desaparece após viajar para encontrar namorado virtual em Goiás

Os filhos da mulher não aprovavam o relacionamento, que apresentava sinais de ser tóxico e abusivo

27.08.25 22h36

POLÍCIA

Homem é morto a tiros em Parauapebas

Ele foi surpreendido por homens em uma caminhonete preta, que dispararam contra o rapaz

29.08.25 8h16

POLÍCIA

Empresário e agricultor são encontrados mortos após saírem para pescar em Uruará

A principal suspeita é de que a canoa que eles estavam tenha naufragado

29.08.25 8h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda