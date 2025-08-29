Polícia incinera quase meia tonelada de cocaína após queda de avião no Pará
A droga estava em uma aeronave que caiu nas proximidades de Santana do Araguaia
A droga que estava no avião que caiu em uma área de pasto na região de Vila Mandi, nas proximidades de Santana do Araguaia, no sudeste do Pará, foi incinerada pela Polícia Federal na tarde desta sexta-feira (29). O material, cerca de 424 quilos de pasta base de cocaína, havia sido apreendido pela Polícia Militar na madrugada de hoje (29), após o acidente com um avião monomotor. A droga foi submetida a testes preliminares da Polícia Federal, que confirmaram se tratar de cocaína, e posteriormente foi destruída conforme determina a legislação.
