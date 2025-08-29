Empresário e agricultor são encontrados mortos após saírem para pescar em Uruará

O empresário Alex Fiori, de 44 anos, e o agricultor Josimar Sousa dos Santos, 45, foram encontrados mortos na última quarta-feira (26/8) no rio Tutuí, em Uruará, no sudoeste do Pará. Os dois amigos tinham saído para pescar em uma canoa, que acabou naufragando. A principal hipótese é de que o acidente teria provocado a morte dos dois.

Segundo o portal Confirma Notícia, Alex estava desaparecido desde o último domingo (23/8). Assim que encontrados os corpos das duas vítimas, que estavam em avançado estado de decomposição, a Polícia Civil foi acionada e se deslocou até o local.

Conforme o Confirma, os primeiros levantamentos das autoridades descartaram a possibilidade de a morte de Alex e Josimar ter sido criminosa. Isso porque os cadáveres deles não apresentavam sinais de violência, ainda de acordo com a imprensa da região. Os corpos foram levados de Uruará para a Polícia Científica de Altamira.

Alex deixa esposa e três filhos. Josimar também era casado e deixa a companheira e três filhas. Amigos e familiares lamentaram a tragédia.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e aguarda retorno.