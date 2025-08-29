Capa Jornal Amazônia
Corpo de motorista de aplicativo é encontrado dentro de carro em Ananindeua

A companheira da vítima relatou que o casal, junto com as duas filhas, tinha ido visitar uma parente antes de o crime ocorrer

O Liberal
fonte

As circunstâncias do caso estão sob investigação da Divisão de Homicídios. (Reprodução/ redes sociais)

O corpo do motorista de aplicativo Yago Rafson de Oliveira Bezerra foi encontrado na noite desta quinta-feira (28) dentro de um veículo parado na avenida Radial Norte, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, nas proximidades da Praça Vila Maguari.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas após moradores estranharem a presença do carro estacionado no local desde as 18h. Ao chegarem, os policiais confirmaram a ocorrência e acionaram a Polícia Científica e a Divisão de Homicídios, da Polícia Civil, que realizaram os procedimentos de perícia e remoção do corpo.

Para a polícia, a companheira de Yago disse que o casal, junto com as duas filhas, uma de 9 e outra de 4 anos de idade, tinha ido visitar uma parente no bairro do Paar. Quando a família retornava, Yago recebeu uma ligação e eles pararam em uma invasão que fica perto da Delegacia do Paar.

Conforme o relato da mulher, dois homens, um deles portando uma arma de fogo, surgiram e atiraram no peito da vítima, que estava fora do veículo. Os suspeitos ordenaram que a companheira dele e as filhas saíssem do carro e colocaram o corpo de Yago no porta-malas. A dupla então fugiu com o corpo do homem e o celular dele. 

Em nota, a Polícia Civil informou que a Seccional do Paar apura as circunstâncias do homicídio. A vítima foi identificada como Yago Rafson de Oliveira Bezerra. Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações. 

