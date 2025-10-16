Santa Maria do Pará: PM prende homem por imprimir em casa notas falsas de R$ 100, R$ 20 e R$10

Sandro Alex dos Santos Gonçalves foi preso pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira (15/10), em Santa Maria do Pará, região nordeste do Pará, suspeito de falsificar dinheiro com uma impressora. Na casa onde estava o suspeito, a PM localizou 15 folhas de folhas de papel vergê impressas com cédulas nos valores de R$ 100, R$ 20 e RS 10.

A ocorrência iniciou por volta das 14h, quando uma guarnição do 42º Batalhão estava em rondas no município e recebeu uma denúncia anônima sobre Sandro estar falsificando dinheiro em uma casa na rua Bento Aderaldo de Aquino. Os militares então se deslocaram até o endereço e constataram a denúncia.

Além das impressões falsas de dinheiro, a Polícia Militar encontrou a impressa utilizada no crime. Segundo a PM, o suspeito já tem passagem por um delito semelhante. Ele recebeu voz de prisão e foi apresentado, junto com os objetos confiscados, na delegacia de Polícia Civil.

Em nota, a PC disse à Redação Integrada de O Liberal que o suspeito foi detido pelo crime de moeda falsa e que ele permanece à disposição da Justiça. O caso segue em investigação pela Delegacia de Santa Maria do Pará.

Punição

A legislação brasileira estabelece pena de três a 12 anos e multa para quem falsificar, fabricar ou alterar “moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro”.