Pará: pai é liberado de prisão após laudo comprovar que 'hematomas' em bebê eram marcas de nascença

A Polícia Científica do Pará (PCEPA) informou nesta sexta-feira (29/8) que realizou exame de lesão corporal e sexológico na recém-nascida que teria sido agredida pelo pai, em Santo Antônio do Tauá, no nordeste do Pará. Segundo a PCEPA, as manchas de coloração azuladas no corpo da bebê são marcas de nascença e não configuram hematoma de agressão. O suspeito, que havia sido preso, foi liberado com base nos laudos.

Após a repercussão do caso, já havia circulado a suspeita de que as manchas existentes no corpo da criança não seriam marcas de espancamento. No entanto, as autoridades não tinham se manifestado naquele momento.

Agora, a Polícia Científica confirmou em nota que os exames atestaram que não houve agressão ou abuso sexual. “A Polícia Científica do Pará informa que realizou exame de lesão corporal e sexológico que atestaram que não houve agressão ou abuso sexual e que as manchas de coloração azuladas no corpo do bebê são marcas de nascença e não configuram hematoma de agressão", comunicou.

O genitor da recém-nascida foi preso na tarde de quinta (29/8). Segundo a Polícia Militar, uma viatura foi acionada por volta de 12h30 para verificar a situação de uma criança de três dias de vida que supostamente havia sido agredida pelo próprio pai. A bebê apresentava manchas pelo corpo semelhantes a hematomas. O suspeito também teria agredido a companheira. A polícia foi até a unidade médica onde as vítimas estavam e coletou as informações sobre o caso.

Ao chegar ao local, os agentes observaram um homem sem camisa em posse de uma faca, atrás da casa. Ao receber ordem de parada, o suspeito tentou fugir, pulou alguns muros de casas próximas e entrou em área de mata. Ele foi localizado em uma rua por moradores, que o detiveram e agrediram-no.

Ainda de acordo com a PM, três crianças que estavam na residência do suspeito, identificadas como filhas dele, foram encaminhadas para as autoridades competentes. Na delegacia, foi verificado que o suspeito já responde pelo crime de estupro de vulnerável. Porém, com base nos laudos, a Polícia Civil informou que o suspeito foi liberado.