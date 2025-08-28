Pai é preso suspeito de agredir a própria filha recém-nascida em Santo Antônio do Tauá

Um homem foi preso, apontado como o principal suspeito de agredir a própria filha recém-nascida em Santo Antônio do Tauá, no nordeste do Pará. O caso ocorreu no início da tarde desta quinta-feira (28), em uma comunidade na região rural do município. A mãe da bebê também foi agredida pelo investigado. A Polícia Civil acompanha o caso.

“O suspeito foi apresentado pela Polícia Militar na delegacia de Santo Antônio do Tauá, após tentativa de fuga. Um bebê recém-nascido foi socorrido e encaminhado para atendimento médico, acompanhado da mãe. Três crianças encontradas no endereço do suspeito foram encaminhadas ao Conselho Tutelar. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou a PC.

Segundo informações da Polícia Militar, uma viatura foi acionada por volta de 12h30 para verificar a situação de uma criança de três dias de vida que havia sido agredida pelo próprio pai. A bebê apresentava hematomas pelo corpo. O suspeito também teria agredido a companheira, que está no puerpério. A polícia foi até a unidade médica onde as vítimas estavam e coletou as informações sobre o caso.

A guarnição foi até o endereço informado pela mulher. Ao chegar ao local, os agentes observaram um homem sem camisa em posse de uma faca, atrás da casa. Ao receber ordem de parada, o suspeito tentou fugir, pulou alguns muros de casas próximas e entrou em área de mata. As equipes policiais continuaram as buscas na região com o auxílio da população. Após buscas, o suspeito foi localizado em uma rua. O investigado foi pego e agredido por moradores. A PM realizou o controle da situação e encaminhou o suspeito para a delegacia.

Ainda segundo a PM, três crianças que estavam na residência do suspeito, que foram identificadas como filhas dele, foram encaminhadas para as autoridades responsáveis. Na delegacia, ainda foi verificado que o suspeito já responde a uma investigação de estupro de vulnerável.