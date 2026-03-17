Homem é preso por incendiar casa da ex-esposa em Novo Progresso

Mais um caso de violência contra mulher ocorreu no Estado do Pará na última segunda-feira (16). Um homem colocou fogo na casa da ex-esposa no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. A ação criminosa destruiu completamente o imóvel e todos os pertences da vítima. O suspeito foi identificado como Alexandro Sousa Pereira, de 33 anos. Ele foi encontrado e preso pela Polícia Militar

De acordo com informações repassadas pela PM, a guarnição foi acionada por volta das 8h30 da última segunda-feira (16), por uma denúncia anônima. O suspeito teria incendiado a casa localizada na Rua São Luís, no bairro Loteamento Santarém por volta das 23h do domingo (15).

A residência ficou destruída e todos os pertences da vítima foram consumidos pelo fogo, causando prejuízo total e deixando a vítima em situação de extrema vulnerabilidade. Após receber informações sobre o paradeiro do suspeito, os policiais militares iniciaram diligências e localizaram Alexandro na avenida Pará, no bairro Bela Vista. A irmã do acusado autorizou a entrada da guarnição no imóvel, onde ele foi encontrado.

Alexandre teria confessado o crime durante a abordagem. Diante da gravidade da situação, os policiais deram voz de prisão. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis. Ele permanece à disposição da Justiça.