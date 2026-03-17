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Polícia

PC apura abuso sexual de idoso de 93 anos contra cadela em Uruará

Um vídeo do crime circulou nas redes sociais na segunda-feira (16/3) e a Polícia Civil começou a investigação

O Liberal
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A imagem em destaque mostra alguns dos animais encontrados na casa do suspeito. (Foto: Reprodução | Confirma Notícia)

A Polícia Civil investiga um caso de abuso sexual cometido por um idoso de 93 anos contra uma cadela em Uruará, no sudoeste do Pará. Um vídeo do crime circulou nas redes sociais na segunda-feira (16/3). Assim que a PC tomou conhecimento do ocorrido, começaram as diligências.

Segundo o portal Confirma Notícia, o episódio ocorreu em uma casa localizada na Avenida Tapajós. Um morador da área gravou o crime e denunciou às autoridades. No imóvel informado à PC, foram encontradas três cadelas, sendo que uma delas estava com seis filhotes, ainda de acordo com o Confirma Notícia.

Os policiais localizaram o suspeito e o levaram à delegacia, onde foi ouvido e liberado, por conta de o caso não se enquadrar em situação de flagrante.

Punição

O artigo 32 da Lei nº 9.605, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelece pena de três meses a um ano de reclusão e multa para quem “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”. Se a conduta for cometida contra cão ou gato, a punição sobe para até cinco anos de cadeia, além da proibição da guarda.

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