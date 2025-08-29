Capa Jornal Amazônia
Avião com quase meia tonelada de cocaína cai e é apreendido no Pará

PM localizou droga após o pouso forçado em uma área de pasto de uma Fazenda, nas proximidades de Santana do Araguaia

O Liberal
fonte

Avião foi apreendido com 435 Kg com cocaína nas proximidades de Santana do Araguaia, no sul do Pará. (Divulgação / Polícia Militar)

Um avião carregado com quase meia tonelada de cocaína caiu na zona rural de São Félix do Xingu, no sul do Pará, nesta quinta-feira (29). A aeronave foi encontrada por equipes da Polícia Federal (PF) durante operação de combate ao tráfico de drogas na região.

Segundo informações repassadas pela corporação, o avião transportava aproximadamente 500 quilos de entorpecentes, além de materiais utilizados no apoio logístico do transporte ilegal. A carga e os objetos foram apreendidos e encaminhados para a sede da PF em Redenção.

O acidente e a apreensão fazem parte de uma série de ações da PF no combate ao tráfico no Pará, que tem intensificado fiscalizações em rotas aéreas suspeitas.

Ação faz parte do combate ao tráfico

A Polícia Federal informou que intensificou as fiscalizações no Pará devido ao aumento das rotas utilizadas por organizações criminosas. O sul do estado é considerado uma área estratégica para o escoamento de drogas oriundas da fronteira com países vizinhos.

O caso segue sob investigação para identificar os responsáveis pelo carregamento. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre feridos ou prisões relacionadas ao acidente.

