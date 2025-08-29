Ananindeua: Homem encontrado morto dentro de carro já tinha passagem por assalto a banco
Vítima recebeu um telefonema antes de ser assassinada com um tiro no peito
Yago Rafson de Oliveira Bezerra, encontrado morto dentro de um carro na noite da última quinta-feira (28), no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, já tinha passagem pela polícia por assalto a banco. A informação consta no boletim de ocorrência do assassinato, ao qual a reportagem teve acesso nesta sexta-feira (29). De acordo com o registro policial, Yago foi atingido por um tiro no peito e morreu na hora. O crime aconteceu no bairro do Paar, mas o veículo com o corpo foi abandonado posteriormente no Coqueiro.
Segundo relato prestado pela companheira da vítima à Polícia Civil, a família mora no distrito de Mosqueiro e havia ido visitar uma parente no Paar. Por volta das 19h30, quando retornavam para casa em um veículo Ford Ka preto, Yago recebeu uma ligação e avisou que precisaria parar rapidamente em um local, sem informar com quem falaria ou o que resolveria.
Pouco depois, ele estacionou em uma rua próxima à Delegacia do Paar e desceu do carro. A companheira contou que viu dois homens se aproximarem e um deles atirar no peito de Yago. Em seguida, os criminosos obrigaram ela e as duas filhas, de nove e quatro anos, a sair do carro. Antes de fugir, ainda ouviram dos assassinos a frase: “Já era”.
O corpo da vítima foi colocado no porta-malas e levado no próprio veículo. Os assassinos fugiram do Paar em direção ao bairro do Coqueiro, onde abandonaram o carro com o corpo dentro. Eles também levaram o celular de Yago.
A companheira da vítima descreveu os suspeitos como dois homens morenos, baixos, magros, de cabelo escuro, curto e encaracolado. Disse ainda que Yago trabalhava havia cerca de 20 dias como motorista de aplicativo, usando uma conta emprestada, e que antes trabalhava com venda de sapatos. Ela afirmou não ter conhecimento de ameaças contra ele ou de envolvimento recente em atividades ilícitas.
Por nota, a Polícia Civil informou que “a Seccional do Paar apura as circunstâncias do homicídio. A vítima foi identificada como Yago Rafson de Oliveira Bezerra. Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”.
