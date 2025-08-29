Homem é morto a tiros após ter a casa invadida no nordeste do Pará

Um homem identificado como Cássio de Antônio Alves de Lucena foi morto a tiros após ter a casa invadida no município de Primavera, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (28), na rua Bom Jesus, bairro Brasilândia. Segundo as informações iniciais, os suspeitos executaram a vítima quando ela estava deitada na cama. A Polícia Civil apura as circunstâncias do homicídio por meio da Delegacia da cidade.

“Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração e identificação dos autores”, comunicou.

De acordo com os relatos iniciais, o crime ocorreu por volta de 23h45. A Polícia Militar foi acionada por um vigilante de rua que informou sobre um homem que havia sido morto a tiros. Equipes da PM foram até o endereço e constataram o homicídio. O corpo de Cássio estava sobre a cama, em um dos quartos do imóvel. Ainda segundo a equipe policial, testemunhas relataram que os executores teriam arrombado a porta da frente da casa, que estava visivelmente danificada. Os suspeitos foram até onde Cássio estava e efetuaram vários disparos. Cássio morreu na hora. Os suspeitos fugiram.

Não há mais detalhes sobre as características dos suspeitos ou se tinham o apoio de algum veículo durante o crime. Ainda conforme os relatos policiais, não havia pessoas na rua no momento do assassinato. Os agentes ainda realizaram buscas pelas ruas do bairro, mas ninguém foi preso. As investigações da PC devem esclarecer as circunstâncias e a motivação para o homicídio.