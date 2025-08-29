Cão farejador localiza 30 kg de maconha e cocaína escondidos em carro na BR-316, em Castanhal

Cerca de 30 tabletes de drogas, divididos entre maconha e cocaína, foram apreendidos dentro de um carro de passeio na BR-316, em Castanhal, nordeste do Pará. A ação ocorreu na tarde desta sexta-feira (29), na barreira de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Apeú. Um cão farejador do Núcleo de Operação Com Cães (NOC) localizou a droga em um compartimento escondido. Uma pessoa foi detida.

Segundo as informações do Noc, os agentes da PRF realizavam fiscalizações de rotina e abordaram o veículo que foi identificado como tendo origem em Manaus, no Amazonas. Com a chegada da equipe do Noc, foi realizada inspeção no carro utilizando cães farejadores treinados para detecção de substâncias entorpecentes. Durante a varredura, os cães indicaram a presença de drogas em compartimentos escondidos no veículo.

Após uma busca minuciosa, foram localizados aproximadamente 30 tabletes contendo substâncias semelhantes à maconha e cocaína, com características típicas de acondicionamento para tráfico. O condutor do veículo foi encaminhado para a delegacia, para os procedimentos cabíveis. Não há mais informações sobre o suspeito.