Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Cão farejador localiza 30 kg de maconha e cocaína escondidos em carro na BR-316, em Castanhal

A ação ocorreu na tarde desta sexta-feira (29), na barreira de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal

O Liberal
fonte

Cão farejador localiza 30 kgs de maconha e cocaína escondidos em carro na BR-316, em Castanhal. (Foto: Núcleo de Operação Com Cães (NOC))

Cerca de 30 tabletes de drogas, divididos entre maconha e cocaína, foram apreendidos dentro de um carro de passeio na BR-316, em Castanhal, nordeste do Pará. A ação ocorreu na tarde desta sexta-feira (29), na barreira de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Apeú. Um cão farejador do Núcleo de Operação Com Cães (NOC) localizou a droga em um compartimento escondido. Uma pessoa foi detida.

Segundo as informações do Noc, os agentes da PRF realizavam fiscalizações de rotina e abordaram o veículo que foi identificado como tendo origem em Manaus, no Amazonas. Com a chegada da equipe do Noc, foi realizada inspeção no carro utilizando cães farejadores treinados para detecção de substâncias entorpecentes. Durante a varredura, os cães indicaram a presença de drogas em compartimentos escondidos no veículo.

Após uma busca minuciosa, foram localizados aproximadamente 30 tabletes contendo substâncias semelhantes à maconha e cocaína, com características típicas de acondicionamento para tráfico. O condutor do veículo foi encaminhado para a delegacia, para os procedimentos cabíveis. Não há mais informações sobre o suspeito.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Apreensão de drogas

tráfico de entorpecentes
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros após ter a casa invadida no nordeste do Pará

O crime ocorreu na noite de quinta-feira (28), no município de primavera

29.08.25 19h22

POLÍCIA

Polícia incinera quase meia tonelada de cocaína após queda de avião no Pará

A droga estava em uma aeronave que caiu nas proximidades de Santana do Araguaia

29.08.25 19h16

APREENSÃO

Cão farejador localiza 30 kg de maconha e cocaína escondidos em carro na BR-316, em Castanhal

A ação ocorreu na tarde desta sexta-feira (29), na barreira de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal

29.08.25 18h52

PRESO

Suspeito de usar equipamento para destravar e furtar carros em Belém é preso pela PC

O investigado foi preso por furto qualificado na quarta-feira (27)

29.08.25 18h00

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Corpo de motorista de aplicativo é encontrado dentro de carro em Ananindeua

A companheira da vítima relatou que o casal, junto com as duas filhas, tinha ido visitar uma parente antes de o crime ocorrer

29.08.25 0h01

POLÍCIA

Pará: pai é liberado de prisão após laudo comprovar que 'hematomas' em bebê eram marcas de nascença

Segundo a Polícia Científica, as manchas de coloração azuladas no corpo da bebê são marcas de nascença e não configuram hematoma de agressão

29.08.25 12h11

POLÍCIA

Empresário e agricultor são encontrados mortos após saírem para pescar em Uruará

A principal suspeita é de que a canoa que eles estavam tenha naufragado

29.08.25 8h50

POLÍCIA

Avião com quase meia tonelada de cocaína cai e é apreendido no Pará

PM localizou droga após o pouso forçado em uma área de pasto de uma Fazenda, nas proximidades de Santana do Araguaia

29.08.25 11h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda