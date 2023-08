Homem é morto a tiros e adolescente fica ferido em bar de Marabá

O homem, que foi identificado inicialmente como Gabriel Silva Alves, foi morto a tiros na manhã de sábado, 5, em um balneário conhecido como Vavazão, que fica no Núcleo Cidade Nova, em Marabá, no sudeste do estado. Conforme testemunhas, o crime ocorreu em um bar e teria iniciado após uma confusão envolvendo disputas entre facções criminosas. Durante o crime, um adolescente de 17 anos chegou a ser atingido por uma bala perdida e foi socorrido com vida para o hospital.

Testemunhas relataram que um homem identificado somente como Lázaro teria atirado em Gabriel, que estava consumindo bebidas alcoólicas. O assassino, que seria foragido da Justiça, se posicionou há cerca de 10 metros de distância, atirou e fugiu. Não há informações sobre o estado de saúde do adolescente que foi atingido durante o tiroteio. Ele teria sido socorrido e encaminhado para atendimento médico ainda consciente.

A Polícia Militar, a Divisão de Homicídios da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil e o Instituto Médico Legal de Marabá (IML) foram acionados pela população logo após a morte de Gabriel. O corpo da vítima foi levado para o necrotério onde seriam realizados mais exames para verificar os órgãos que foram atingidos pelos tiros. Conforme a PM, apesar da presença de várias testemunhas no local do crime, ninguém quis repassar informações oficiais por medo de possíveis retaliações. As autoridades já estão em busca da captura do acusado.