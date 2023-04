Homem é morto com cinco tiros no bairro do Telégrafo; vítima tinha passagens pela polícia

Um homem identificado como Breno Marcos Baía Reis, de 27 anos, morreu ao ser baleado, na noite de domingo (23), na Passagem Padre Julião, no bairro do Telégrafo, em Belém. A vítima, com passagens pela polícia, teria sido alvejada com cinco tiros. Ainda não há informações sobre a motivação e autoria do homicídio.

Os policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar que atenderam o acionamento por volta das 19h20. De acordo com a PM, populares escutaram os barulhos dos tiros e ligaram para os agentes informando que uma pessoa havia morrido. Ao chegar ao local, os agentes encontraram o corpo de Breno já sem vida.

“Ele tinha acabado de sair [da cadeia] com um benefício da Justiça e estava em monitoramento. Hoje estava marcado para trocar a tornozeleira eletrônica, mas veio a óbito”, informou um policial da PM que não quis se identificar. Segundo ele, Breno tinha quatro passagens na polícia.

A morte de Breno atraiu muitos curiosos para a Passagem Padre Julião, que se agrupam para ver o corpo da vítima sendo recolhido pelo IML. Populares informaram que o homem era morador da Comunidade Vila da Barca. Mas a polícia não confirmou essa versão.

De acordo com os agentes, Breno foi morto enquanto andava na rua por uma dupla em uma moto, porém, o caso ainda será investigado.

A Polícia Científica informou que Breno foi assassinado com cinco tiros ao todo. Quatro foram na região da cabeça, e o cinco, na lateral do tórax. “Foi a média distância que atiraram, mas infelizmente mexeram no corpo dele antes de chegarmos, isso dificultou um pouco o serviço”, lamentou a perita.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.