Homem é morto a tiros durante uma partida de sinuca, em Pacajá Um homem identificado como Dean Alves de Araújo, de 38 anos, foi morto a tiros na tarde da última segunda-feira (6), em Pacajá, região sudoeste paraense. A vítima foi surpreendida com os disparos, por volta das 16h30, quando jogava uma partida de sinuca em um bar. Dean estava na companhia de outros dois homens. As informações são do portal Confirma Notícia.

Informações iniciais dão conta de que Dean já estava no bar há horas antes do assassinato. Pouco antes da execução, os suspeitos chegaram e começaram a jogar sinuca com ele. Segundo o responsável pelo estabelecimento, tudo parecia bem entre os três, que conversavam sobre o jogo. Foi aí que o proprietário do bar foi até a cozinha e de lá ouviu dois disparos de arma de fogo. Ainda segundo as primeiras informações repassadas à Polícia Militar, quando o responsável pelo bar chegou ao local, a vítima já estava no chão, ensanguentada e os suspeitos haviam fugido. Outros clientes que estavam no bar não souberam explicar a motivação do crime.

O corpo da vítima foi removido do local após a chegada da Polícia Civil. O cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para realização da necropsia. Imagens do circuito de vigilância interno do bar foram entregues à polícia. Os registros devem ser analisados e devem ajudar a elucidar o crime. Uma das linhas de investigação aponta para um crime de vingança, já que há cerca de uma semana, um dos suspeitos teria se envolvido em uma discussão com a vítima e teria levado um tapa de Dean. No entanto, essa versão ainda não foi confirmada pela polícia, que ainda não deu detalhes sobre a investigação. Os dois suspeitos pelo crime seguem foragidos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Militar e à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.