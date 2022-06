Homem é morto a facadas no bairro da Brasília, em Outeiro

Um homem, ainda não identificado, foi morto a facadas no início da tarde desta quinta-feira (2), na rua das Orquídeas, bairro da Brasília, em Belém. O crime foi registrado próximo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Helder Fialho.

A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para analisar e remover o cadáver para o Instituto Médico Legal (IML). A motivação do crime não foi esclarecida, mas será investigada pela Polícia Civil.

Imagens registradas após o crime já circulam nas redes sociais e mostram a vítima jogada sobre uma calçada. As imagens, no entanto, não serão reproduzidas por serem explícitas e fortes. É possível ver, ainda, um golpe feito na região da cabeça do homem. Ele fazia uso de monitoramento eletrônico.