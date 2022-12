Homem é morto a facadas na Pratinha na noite desta quarta (7)

​Fábio da Silva Serrão, de 42 anos, foi morto a facadas na noite desta quarta-feira (7), no bairro da Pratinha, em Belém. O crime ocorreu na rua Duas Estrelas, entre a rua Horta e a passagem Santo Afonso. O suspeito do crime, um rapaz de 20 anos, identificado como Adaelny​​ Martins Barbosa, foi detido no local e apresentado na Delegacia de Polícia Civil, segundo informações repassadas pelo Centro Integrado de Operações (CIOP). A motivação para o homicídio ainda não foi esclarecida, mas deverá ser investigada por meio da Divisão de Homicídios.



Militares do 24º Batalhão isolaram a área do crime. Por volta das 22h40, a Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para realizar os trabalhos de análise e remoção do cadáver para a sede do Instituto Médico Legal (IML).

No local do crime, os peritos coletaram vestígios que possam esclarecer a dinâmica do assassinato, assim como possível material genético do autor do ho​​micídio. O laudo produzido pela Polícia Científica com as causas da morte irá compor o inquérito policial aberto para investigar o ocorrido.



Qualquer informação que ajude a polícia a elucidar o caso pode ser repassada ao Disque-Denúncia, no número 181.