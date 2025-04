Homem é morto a facadas em Vigia de Nazaré; PC prende suspeito

Thyago Henrique Costa da Silva, de 33 anos, foi morto a facadas na quinta-feira (24/4), em uma praça que fica na rua Boulevard Melo Palheta, em Vigia de Nazaré, no nordeste do Pará. A Polícia Civil prendeu em flagrante Marcos Otávio Palheta como o suspeito de cometer o crime, que ocorreu por volta das 12h. As dinâmicas da morte de Thyago não foram divulgadas.

VEJA MAIS

Após a morte de Thyago, as forças de segurança pública foram acionadas ao caso. A vítima era de São Luís, capital do Maranhão. Ele morreu no local do crime.

Segundo a PC, agentes da Delegacia de Vigia receberam informações sobre o paradeiro de Marcos. Com isso, os policiais conseguiram localizá-lo e o detiveram. Conforme as autoridades, a vítima, que era usuária de drogas, tinha uma rixa com o suspeito.

O suspeito foi colocado à disposição da Justiça. O homicídio segue investigado pela Polícia Civil. Para a Redação Integrada de O Liberal, a PC informou em nota que: "o suspeito foi preso em flagrante por homicídio qualificado. Perícias foram solicitadas. O caso segue sob investigação pela delegacia de Vigia".