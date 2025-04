Três suspeitos são presos por assassinato de líder agrícola em Anapu

Três pessoas foram presas durante a Operação “Pax Agrária”, deflagrada pela Polícia Civil para investigar o assassinato do líder agrícola Ronilson de Jesus Santos, ocorrido no último dia 18, em Anapu, no sudoeste do Pará. A ação ocorreu na quarta-feira (23), nos municípios de Anapu e Pacajá, na Região de Integração Xingu.

A operação foi coordenada pela Delegacia Especializada em Conflitos Agrários (Deca) de Altamira e cumpriu mandados de busca e apreensão, prisão temporária e prisão em flagrante. Segundo as investigações, o principal suspeito do homicídio pretendia se apossar de toda a área conhecida como Vale do Pacuru. Para isso, teria oferecido dinheiro e lotes de terra a Ronilson, que recusou a proposta. Após a negativa, o investigado passou a ameaçar o líder agrícola e usou homens armados para coagir os demais ocupantes a abandonarem a área. Durante as diligências na residência do principal suspeito, apenas a ex-companheira dele foi encontrada.

“Ao longo das buscas na residência, foram localizadas munições de calibres 9 mm e 36 mm, além de um estojo de pistola 9 mm sem a arma. Posteriormente, nós identificamos que as características da arma e das munições utilizadas no crime são compatíveis com as munições encontradas na residência, o que pode ser um indício da participação do sujeito no delito”, informou o delegado Michael Andrey, titular da Deca em Altamira.

Além das munições, foram apreendidos uma motocicleta com características semelhantes à usada no crime, celulares, um notebook, câmeras de segurança e capacetes. A ex-companheira do suspeito foi presa em flagrante por posse ilegal de munição de uso restrito.

Outra equipe policial se deslocou para um segundo endereço vinculado ao principal investigado. No local, um homem armado fugiu para uma área de mata ao perceber a aproximação da viatura. Um segundo homem foi preso por força de mandado de prisão em aberto. Em uma casa situada na mesma propriedade, um terceiro indivíduo foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Com ele, foram encontradas cinco espingardas de fabricação artesanal.

“Os três presos foram conduzidos à unidade policial para os procedimentos necessários, e estão à disposição da Justiça”, afirmou o diretor de Polícia do Interior, delegado Hennison Jacob. Todo o material apreendido será encaminhado para perícia técnica.

A Operação “Pax Agrária” contou com apoio da 22ª Seccional Urbana de Altamira, da Delegacia de Homicídios de Altamira, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). A Polícia Civil reforçou que as investigações continuam para esclarecer os detalhes do caso e localizar o principal suspeito do crime.