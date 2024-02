Homem é morto a facadas em festa de Carnaval, em Bom Jesus do Tocantins; Suspeito é preso

Um homem identificado como Romário Lira Campos foi assassinado a facadas nas primeiras horas deste domingo (11), no município de Bom Jesus do Tocantins, sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima estava em uma festa de Carnaval e tentou intervir em uma briga quando foi golpeada cerca de oito vezes com a arma branca. O suspeito do homicídio, identificado como Rubenilson Alves Marinho, mais conhecido como “Nika”, foi capturado momentos após o caso.

Segundo o que foi repassado por populares para a Polícia Militar, Romário estava em uma festa na Praça da Lagoa quando teve início uma confusão no local. Ao tentar controlar a situação juntamente com outras pessoas, ele foi esfaqueado. Testemunhas ainda acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima para um unidade de saúde, mas ele não resistiu e morreu horas após dar entrada no local.

Agentes da PM realizaram buscas na área para localizar Nika, o suspeito do crime. O homem foi encontrado no Bairro Nunes, próximo a saída da cidade, e foi conduzido para a Delegacia da PC de Bom Jesus do Tocantins.